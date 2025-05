Cessione Acr Messina, il sindaco incontra l'imprenditore Peditto. Intanto Sciotto precisa su debiti e riacquisto

Nella mattinata di ieri a Palazzo Zanca, il sindaco Federico Basile e l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro hanno incontrato l’operatore Giuseppe Peditto, già vicino al calcio cittadino nel 2011 (e protagonista di altre esperienze non positive tra Milazzo e Leonzio), accompagnato dal consulente Pietro Gugliotta. Si è parlato della possibilità di rilevare il club, dopo il tentativo di sanare le scadenze di aprile tramite un credito d’imposta.

Nei prossimi giorni, però, potrebbero essere programmati incontri con altri soggetti. Bisogna fare in fretta per trovare strade concrete e soprattutto stabili, anche per evitare di alimentare ulteriori illusioni. In caso di salvezza, il tempo sarebbe strettissimo e non si potrà improvvisare come le recenti volte.

Le parole di Sciotto

Intanto l'ex presidente Pietro Sciotto, ascoltato nei giorni scorsi in Procura, sull'inchiesta relativa alla cessione della società sottolinea di non aver «mai dichiarato e sostenuto che i debiti della ACR fossero 1 milione di euro. Il sottoscritto ha dichiarato che alla data del 22 giugno 2024 in cui è stata sottoscritta la lettera di intenti con AD i debiti erano 1.400.000. Non si comprende poi in che termini il sottoscritto non avrebbe voluto esercitare il diritto di riscatto, considerato - tra l’altro - che non erano note le posizioni debitorie dopo la stipulazione dell’atto in notaio Magno. L’operazione - ove si fosse voluto il riacquisto dell’80% - imponeva la stipulazione di un contrarius actus intercorso tra le parti che avrebbe dovuto definire anche i rapporti di debito/credito tra le stesse. Il semplice esercizio della possibile clausola risolutiva non avrebbe realizzato l’automatica attuazione degli effetti risolutori che sarebbero potuti scaturire da una sentenza resa dal tribunale, ovviamente in tempi non brevi e senza che risultassero soddisfatti le posizioni creditorie del sottoscritto che comunque saranno fatte valere nelle opportune sedi. Infine, il richiamo equivoco verso pretese (ma inesistenti) minacce verso i tifosi non corrisponde per nulla la realtà in quanto minacce e pressioni dirette ed indirette sarebbero state subite dal sottoscritto, a prescindere dalla circostanza che da oltre un anno non è stata rilasciata alcuna dichiarazione agli organi di stampa»