Messina, pagati gli stipendi. Non ancora i contributi. Corsa contro il tempo, gong alla mezzanotte

Ore cruciali in casa Messina, con l'approssimarsi del gong delle scadenze il cui termine è fissato per stasera a mezzanotte. Al momento, secondo quanto filtra, la società giallorossa avrebbe pagato soltanto gli stipendi dell'ultimo trimestre ai tesserati, mentre per quanto riguarda la parte contributiva non sarebbe ancora partito il bonifico a saldo di quanto da versare (tra i 100 e i 150 mila euro).

Una situazione delicatissima, che rischia di compromettere tutto il lavoro svolto sino ad oggi dal gruppo dirigenziale subentrato, dalla squadra ma anche dalla stessa nuova proprietà. Che al momento non si è esposta e non ha preso posizione su quanto sta accadendo. C'è ancora qualche ora di tempo, è per questo che si sta cercando di ottenere risposte dal ceo di AAD Invest, Doudou Cissè. Ma anche dal socio di minoranza Pietro Sciotto, ancora nel club con il 20%, che potrebbe decidere di intervenire sopperendo all'inadempienza ed evitando un'eventuale penalizzazione che andrebbe dai 4 ai 6 punti, sancendo di fatto una quasi scontata fine dei giochi in ottica salvezza.