Barzelletta Messina, in panchina non si cambia: resta Modica

La notizia che il "Modica ter" fosse la soluzione individuata dalla società per risolvere la crisi tecnica era circolata già nel tardo pomeriggio, a dare di fatto la conferma il comunicato stampa arrivato in serata da parte del Messina: "Risolta la “crisi tecnica” in casa Messina. L’argomento sarà al centro della conferenza che si terrà domani mattina, alle 12,30, presso la Sala stampa “Mino Licordari” dello stadio San Filippo". Poche righe che proiettano il mondo giallorosso in quella che di fatto sembra una barzelletta a tutti gli effetti. Cosa abbia convinto Giacomo Modica a tornare sui suoi passi lo scopriremo nelle prossime ore, ma a oggi l'unica certezza che abbiamo in questa stagione è il pressappochismo costante.

Dopo la sconfitta interna il tecnico aveva annunciato la propria decisione di dimettersi, di «lasciare libera la nuova proprietà di cercare un nuovo allenatore», assumendosi anche le proprie responsabilità relative alla costruzione dell’organico, condivise con gli ex Giuseppe Pavone (direttore sportivo) e Angelo Costa (direttore operativo). Il Messina aveva cercato un sostituto: tra i nomi Vincenzo Cangelosi, Pasquale Marino, Cristiano Lucarelli e Delio Rossi, che avrebbero rifiutato, o Roberto Occhiuzzi o Carmine Gautieri che non avrebbero convinto. E così l’unica soluzione non poteva che essere prolungare la convivenza con Modica, che oggi se non ci saranno altri colpi di scena guiderà la squadra nell’allenamento pomeridiano.