Akademia Messina, la vittoria a Mondovì vale la vetta della classifica. Bonafede: “Un altro tassello”

Akademia sale così a 17 punti in classifica, scavalcando San Giovanni, sconfitto a Lecco. Ora attende due impegni casalinghi contro Picco Lecco e Casalmaggiore, cruciali per consolidare il primato e avvicinarsi alla qualificazione ai quarti di Coppa Italia, obiettivo che potrebbe essere raggiunto già con una vittoria nel prossimo match.

Tra le migliori in campo, Bintu Diop, MVP con 21 punti, e Dalila Modestino, efficace a muro con quattro blocchi vincenti. Mondovì ha commesso 31 errori contro i 17 di Messina, un dettaglio che ha influito sul risultato finale

Nel post-match, le dichiarazioni di coach Fabio Bonafede: “E' stata una gara più dura del previsto perché, è vero che a tratti il gioco ha latitato, ma quando Mondovì ha giocato, lo ha fatto molto bene difendendo l'impossibile e dimostrando di non meritare la classifica attuale. Complimenti alle ragazze perché è stata la trasferta più lunga del campionato ed eravamo in condizioni molto particolari. E' andata bene. Sappiamo che siamo in un girone in cui le partite sono tutte difficili e non bisogna mai mollare. Abbiamo messo un altro tassello e adesso guardiamo alla prossima partita in casa. Tanta soddisfazione perché la squadra sa gestire anche i momenti difficili e, quando gli avversari ci aggrediscono sportivamente, iniziamo ad tirar fuori gli anticorpi giusti per difenderci”.