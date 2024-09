In questa rassegna di gol che abbiamo recuperato dagli archivi, vi proponiamo quelli che Totò Schillaci realizza dal suo esordio in C2, contro il Banco Roma, nella stagione 82-83 (culminata con la promozione del Messina in C1), fino a quello messo a segno in trasferta a Benevento che vale, di fatto, la promozione in serie B al termine della stagione 85-86.