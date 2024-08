Traversata dello Stretto in Kitesurf: un successo epico tra vento, record e imprese estreme

La traversata dello Stretto a vento si è conclusa con straordinario successo, segnando una giornata storica per gli sport acquatici e per i protagonisti di questa avvincente impresa nell'ambito della "Continent-Island International Race 2024" giunta alla 17esima edizione consecutiva. In un evento che ha richiesto non solo abilità e preparazione fisica, ma anche coraggio e spirito d'avventura, Riccardo Lavino (23 anni) ha trionfato nuovamente sullo Stretto utilizzando il suo kitesurf ed una tavola twintip. Dopo aver segnato il record come atleta più giovane ad aver completato la traversata in kitesurf quando aveva solo 12 anni, Lavino è tornato quest'anno a dimostrare il suo indiscutibile talento e la sua determinazione, confrontandosi con atleti di calibro internazionale giunti in riva allo Stretto per la classica estiva organizzata dal circolo velico internazionale NewKiteZone di Punta Pellaro. La gara, accompagnata dal solito potente vento da NNW, e da una condizione di mare molto complicata, ha sostanzialmente concentrato le maggiori insidie sul lato messinese, nei pressi di Tremestieri, un giro di boa che storicamente miete vittime anche eccellenti, come il campione del mondo freestyle foil Joselito Del Rosario, della Repubblica Dominicana, tradito da pochi metri di traiettoria dopo la prima metà del tragitto, circa 22 km in totale, condotta a ritmi altissimi, considerata la sua prima partecipazione.

In quell’ultimo chilometro si concentrano più componenti, il vento che cala drasticamente, la corrente che può complicare ulteriormente le cose, la stanchezza accumulata e la tensione tecnica; in quel settore della gara ci si gioca tutto e una rotta azzardata o una collisione con un altro atleta pregiudica ogni risultato. E’ quello che è infatti accaduto al veterano della competizione, Fabio Zema, che l’ha dominata in più edizioni ed al brasiliano Rodrigo Dal Posso, campione in carica, vincitore della scorsa edizione, che sono rimasti coinvolti in uno scontro che ha messo fuori gioco involontariamente entrambi ed altri concorrenti, due dei quali poi costretti al ritiro. Con una performance epica, Riccardo ha affrontato le acque turbolente e i venti potenti dello Stretto con una velocità e una maestria che hanno lasciato il pubblico senza fiato, consolidando ulteriormente il suo status di giovane campione, tra l’altro con risultati da primato anche in altre differenti discipline sportive.