Coppa Italia Beach Soccer: prime emozioni a Capo Peloro, avanti tutte le big

Città di Milano-Alsa Lab Napoli , si sono incontrate solo una volta in Coppa, agli Ottavi del 2021. Nel complesso i precedenti sono in parità, un successo ciascuno.

La riserva naturale di Capo Peloro sullo sfondo e lo stretto di Messina dall’altra parte, è questo lo scenario che ha fatto da cornice alle partite degli Ottavi di Finale della Coppa Italia Puntocuore andate in scena al Beach Stadium Torre Faro. Le otto qualificate hanno vinto senza troppi patemi. Happy Car Samb, Catania Fc, FVG, Alsa Lab Napoli, Città di Milano, Farmaè Viareggio, Lenergy Pisa e Domusbet.tv Catania hanno conquistato i Quarti di Finale con merito. Domani dalle 11.00 alle 16.00 le partite per le posizioni di rincalzo. Dalle 17.15 le quattro partite decisive.

Domusbet.tv Catania-Happy Car Sambenedettese . E’ la sedicesima volta che le due squadre da sempre protagoniste del Beach Soccer LND s’incontrano. Sono cinque i precedenti in Coppa Italia. Tre volte in semifinale, nel 2013, 2015 e nel 2021. La prima volta ha esultato la Samb, negli ultimi due precedenti ha vinto Catania. L’unica volta che le due squadre si sono incontrate ai Quarti di Coppa risale al 2019, vinsero gli etnei per 4-3.

Lenegy Pisa-Catania FC . Si sono già incontrate sette volte ma solo in un’occasione in Coppa Italia, nel secondo turno dell’edizione 2014. Vinsero gli etnei. L’unica gioia del Catania. Tutte le altre sei sfide le sono state appannaggio del Pisa.

Riavvolgiamo il nastro del film degli Ottavi di Finale.

Prima della rifondazione del club pontino Domusbet.tv Catania-Terracina è stata la classica che si è ripetuta per diciannove stagioni. Dal 2005 i due club si sono affrontati 37 volte con la sola pausa del 2023. Ventidue i successi degli etnei, quindici quelli dei pontini. La 38^ sfida, la tredicesima di Coppa, l’ha conquistata il club dell’elefantino che nelle venti edizioni della storia della Coppa si è sempre qualificato ai Quarti. Il Catania l’ha spuntata alla distanza davanti ad un ottimo Terracina che ha tenuto bene per larghi tratti della gara prima di arrendersi per 6-2. Dopo una partenza lenta in Campionato il nuovo innesto brasiliano Caique ha giocato la sua partita migliore in Italia firmando una tripletta. L’altro verdeoro Catarino ha puntellato il risultato. Perciamontani con due colpi nel terzo tempo ha messo in cassaforte la vittoria. Tra i pontini primo centro in assoluto di Mauro Fia e l’ennesima perla di Duarte.

Lenergy Pisa supera con facilità (8-2) l’ostico Brancaleone e passa ai Quarti per il quinto anno di fila, il settimo in assoluto. Protagonista indiscusso il brasiliano Hulk che alla sua prima stagione in Italia ha già dimostrato tutte le sue qualità. Dopo le cinque firme in tre gare di Campionato Hulk ha calato un poker nel primo turno di Coppa. In gol anche il nazionale svizzero Ott e i giovani Luca Remedi, Mirko Mori e Fabio Pugliese.

Il Farmaè Viareggio concede un tempo al Sicilia poi dilaga. Dal 2011 i ragazzi ora allenati da Corosiniti hanno sempre passato il primo turno di Coppa Italia. Al festival del gol (10-1) hanno partecipato Remedi (2), Gori (2), Remedi, Ghilarducci, Fazzini, il lusitano Leo Martins, il brasiliano Ze Lucas e il nippo verdeoro Ozu. Gabriele Gori sta polverizzando tutti i record: 110 reti in Coppa Italia, 377 con la maglia bianconera.

Come nel 2023 anche in questa edizione della Coppa il Città di Milano passa ai Quarti di Finale. Nel 5-1 con cui i meneghini hanno battuto il Riccione decisivo lo spagnolo Batis autore di una tripletta. Alla sua prima stagione in Italia il bomber iberico sta stupendo tutti. Puntuali come una cambiale i gol di Ilardo e Savarese entrambi sempre a segno nelle ultime dieci stagioni.

Per la quinta stagione di fila l’Alsa Lab Napoli si qualifica per i Quarti di finale. La Vastese si è dovuta arrendere per 7-3. I partenopei hanno tenuto in pugno la gara dall’inizio alla fine. Cinque marcatori diversi hanno sottolineato la prova corale del Napoli. Come in campionato anche in coppa il nuovo innesto brasiliano Lucao ha dimostrato di avere il piede caldo (due centri). Due reti anche per il capitano della Nazionale italiana Emmanuele Zurlo. Paolo Palmacci ha aggiornato il conto del record dei gol segnati in Serie A. Alla e lo spagnolo Kuman continua a segnare con regolarità qualsiasi sia la competizione. Per la Vastese prime due reti in stagione per Pollutri.

Al secondo anno di vita nel circuito ufficiale l’FVG riesce a passare il turno con disinvoltura rifilando un nitido 6-2 all’Icierre Lamezia. Dopo due tempi interlocutori la gara si è infiammata nell’ultimo parziale con ben sette gol segnati. Un successo in salsa elvetica. A segno gli svizzeri Hodel (doppietta), Schirinzi e Spacca. Quest’ultimo sta marchiando a fuoco la prima parte della stagione (7 gol). Una firma anche il brasiliano Dmais, il bomber della promozione del 2023 (23 reti). Un centro per Lasagna. Per i lametini doppietta del brasiliano Balinha.

Quarta vittoria dei rossoblù in altrettanti sconti diretti tra Happy Car Samb e Genova. La Samb batte per 7-3 i liguri e torna ai Quarti dopo un anno di assenza. Genova si ferma ancora una volta agli Ottavi. Nei primi due tempi la squadra di mister Di Lorenzo ha piazzato due parziali per 2-0 diventando irraggiungibile per gli avversari. Sugli scudi capitan Addarii autore di una tripletta. Primo gol in stagione per l’azzurro Mascaro. Ancora a segno il brasiliano Bernardo. Settimo sigillo per il portoghese Raphael.

Il Catania Fc vince a tavolino per 10-0 per assenza del Seatram Chiavari. Gli etnei rientrano nel gruppo delle migliori otto di Coppa dopo due stagioni di attesa.

COPPA ITALIA – IL CALENDARIO DELLE PARTITE

RISULTATI

1^GIORNATA – OTTAVI DI FINALE

Giovedì 27 Giugno

Happy Car Samb-Genova 7-3

Seatram Chiavari-Catania FC 0-10 (a tav.)

FVG-Icierre Lamezia 6-2

Alsa Lab Napoli-Vastese 7-3

Città di Milano-Riccione 5-1

Farmaè Viareggio-Sicilia 10-1

Lenergy Pisa-Brancaleone 8-2

Domusbet.tv Catania-Terracina 6-2

PROGRAMMA GARE

2^ GIORNATA – QUARTI DI FINALE

Venerdì 28 Giugno

(9^/16^posto)

Gara 11: Icierre Lamezia – Sicilia h: 11:00

Gara 10: Seatram Chiavari – Brancaleone h: 12:15

Gara 9: Genova – Terracina h: 14:45

Gara 12: Vastese – Riccione h: 16.00

Tabellone Principale

Gara 13: Città di Milano – Alsa Lab Napoli* h: 17:15

Gara 14: Farmaè Viareggio - FVG* h: 18:30

Gara 15: Lenergy Pisa – Catania Fc* h: 19:45

Gara 16: Domusbet.tv Catania – Happy Car Samb* h: 21:00

3^ GIORNATA - SEMIFINALI

Sabato 29 Giugno

Semifinali 9^16^posto

Gara 17: perdente gara 9 – perdente gara 12 h: 9:30

Gara 18: perdente gara 10 – perdente gara 11 h: 10:45

Gara 19: vincente gara 9 – vincente gara 12 h: 12:00

Gara 20: vincente gara 10 – vincente gara 11 h: 14:00

Tabellone principale

Gara 21: perdente gara 13 - perdente gara 16 h: 15:15

Gara 22: perdente gara 14 - perdente gara 15 h: 16:30

Gara 23: vincente gara 14 - vincente gara 15* h: 20:00

Gara 24: vincente gara 13 – vincente gara 16* h: 21:15

4^GIORNATA - FINALI

Domenica 30 Giugno

perdente gara 17 - perdente gara 18 (15/16^posto)

vincente gara 17 - vincente gara 18 (13^/14^ posto)

perdente gara 19 - perdente gara 20 (11/12^posto)

vincente gara 19 - vincente gara 20 (9^/10^ posto)

Tabellone principale

perdente gara 21 - perdente gara 22 (7/8^ posto)

vincente gara 21 - vincente gara 22 (5^/6^posto)

perdente gara 24 - perdente gara 23 (3^/4^posto)

vincente gara 24 – vincente gara 23 (1^/2^ posto) DIRETTA DAZN