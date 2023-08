Messina, Plescia subito protagonista. Doppietta nel test con l’Igea Virtus

È subito Vincenzo Plescia a prendersi la copertina del Messina con la doppietta a impreziosire il 4-0 nell'ultimo test precampionato con la Nuova Igea Virtus. Un risultato rimpinguato nel finale dopo un primo tempo in cui barcellonesi tengono testa ai più quotati avversari, sfiorando anche il vantaggio con Isgrò, stoppato dall'attento Fumagalli. Poker del Messina completato da Ferrara e Cavallo.

C'è Federico Pacciardi al centro della difesa peloritana nel primo tempo. Un recupero importante in vista del debutto con l'Audace Cerignola, considerata la squalifica di Manetta. Davanti a Fumagalli, poi, confermati Lia, Polito e Tropea; in mezzo al campo ci sono Frisenna, Giunta e Ortisi, mentre davanti si muovono Cavallo, Luciani ed Emmausso. Messina in evidenza con una botta di Frisenna, ma che fatica a trovare spazi con Giunta schermato da Biondo e Nisticò. Manovra spesso affidato alla costruzione di Pacciardi e alle sventagliate verso Cavallo che si inserisce tra Nunez e Della Guardia, pur senza strafare. Sono meno i palloni giocabili per Emmausso, “costretto” spesso a venire dentro al campo. Finale del tempo con due occasioni per Luciani, prima sorpreso dall'uscita a vuoto di Starapoli e poi sfortunato con il diagonale di poco a lato. Poi la grande opportunità per Isgrò, murato nell'uno contro uno da Fumagalli.

Tanti i cambi nella ripresa: dentro De Matteis, Salvo, Ferrara, Firenze, Scafetta, Plescia e Zunno. E il risultato si sblocca al 64' proprio con Plescia: un gol da centravanti vero su assist di Zunno. Stop di petto, protezione con il corpo e palla nell'angolo. È un buon Messina, complice anche una Nuova Igea Virtus che dà spazio a tutti gli uomini a sua disposizione. Zunno sfonda a sinistra, ma Lia (mezz'ora da mezzala) non coglie l'attimo e spreca. Bene De Matteis sul tiro da fuori di Isgrò e si mette in mostra anche Firenze da play, al netto di un paio di aperture sbagliate. Zunno è cresciuto tanto rispetto al test col Sant'Agata e piace per l'intraprendenza, ma anche e soprattutto per il dialogo con i compagni. Dentro anche Manetta e di nuovo Cavallo e Giunta. Nel finale si concretizza il poker: segnano Ferrara di testa su azione d'angolo, ancora Plescia su sponda di Salvo e Cavallo con un bel tiro al volo su assist di Giunta.

Ora cresce l'attesa per il debutto di Cerignola e, soprattutto, per il gong sul calciomercato. Arriverà sicuramente un terzino sinistro: saltato Brogni, fari puntati su Andrea Ceresoli, anche lui scuola Atalanta che lo scorso anno ha giocato 33 partite (28 da titolare) a Mantova nel Girone A di Serie C. In uscita, invece, attenzione a Simone Buffa, vittima di un problema fisico e assente anche nella serata della presentazione. Non si escludono decisioni prese anche a malincuore dallo staff tecnico, ma soprattutto non si escludono sorprese nelle ultime 48 ore che, come sempre, saranno caldissime.