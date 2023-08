Presentata la campagna abbonamenti. Per la curva sud si pagherà 120 euro, 110 per chi era abbonato lo scorso anno. 285 euro in tribuna, 255 per gli abbonati della scorsa stagione. Previsti prezzi ridotti per over 65, donne e under 12 e 15. I biglietti per la singola partita vanno dai 15 euro della curva ai 22 della tribuna. Per gli ospiti prezzo fissato a 15 euro. E adesso si parte con il campionato che vedrà i giallorossi impegnati a Cerignola.