Messina, c’è la svolta per il bomber. Dall’Avellino in arrivo i gol di Plescia

Il cerchio si è definitivamente stretto attorno a Vincenzo Plescia. È il suo il nome finito in cima al casting del tanto atteso nuovo attaccante del Messina: palermitano, classe 1998, ha salutato i compagni dell’Avellino e lasciato il ritiro di Venticano nel pomeriggio di ieri. Adesso il probabile arrivo in riva allo Stretto per la chiusura di una telenovela che, alla fine, si conclude seguendo quell’indizio che avevano lanciato in coro il tecnico Modica e il direttore sportivo Roma.

Plescia è sicuramente un elemento in cerca di riscatto (dalla pancia vuota, insomma) e che non ha mantenuto le attese di inizio carriera, tanto da realizzare appena quattro gol nelle ultime due stagioni. Cresciuto nel settore giovanile proprio del Palermo, vive la prima esperienza tra i grandi a Siracusa, ma collezionando un solo gettone in Coppa Italia. A gennaio il passaggio in Serie D al Roccella di Mimmo Giampà si tradurrà in un’esplosione fragorosa: 14 presenze e 9 gol da under, il primo dei quali realizzato proprio a Messina il 18 febbraio 2018 nella sfida vinta 2-1 al 90’ dai biancoscudati di Modica grazie al guizzo di Rosafio. Il successivo passaggio tra i professionisti si traduce nelle tre reti segnate a Gubbio in poco più di 1000 minuti divisi in 32 apparizioni e negli altri tre dell’annata successiva a Renate.

Plescia, allora come oggi, vuole dimostrare di poter stare nel calcio che conta, va in prestito alla Vibonese e, nella stagione 20/21, segna 11 gol allenato da Angelo Galfano prima e Giorgio Roselli poi. Prestazioni che gli spalancano le porte dell’Avellino, dopo l’addio al Renate, ma con gli irpini l’amore non sboccerà mai. Segna solo due gol in campionato, poi va in prestito alla Carrarese, ma il semestre è condizionato da problemi fisici e allora fa tappa a Piacenza: debutto con gol contro la Virtus Verona, ma anche l’avventura biancorossa sarà avara di soddisfazioni, con l’annata chiusa a quota due reti. Ora potrebbe toccare al Messina scommettere su Plescia, la tanto attesa e desiderata punta su cui si è concentrato tanto del lavoro del direttore sportivo Roma.

Intanto continuano a lavorare a parte Ragusa e Pacciardi, mentre Buffa prosegue con le terapie. Ha lasciato il gruppo Carmine Iannone, separazione consensuale tra le parti: l’attaccante esterno saluta Messina dopo le 21 presenze e i due gol della passata stagione. Un’annata, però, nella quale non è mai riuscito a stare sulla stessa lunghezza d’onda dei tecnici Auteri e Raciti. Il prossimo a interrompere la propria avventura biancoscudata sarà il portiere Riccardo Daga, “sostituito” dal 2002 di scuola Salernitana Jacopo De Matteis.