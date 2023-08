Messina, Carolina Costa vince la medaglia d'oro ai campionati mondiali paralimpici di judo

Carolina Costa conferma di essere la più forte e anche a Birmingham sale sul tetto del mondo. L’azzurra strapazza le avversarie e conquista la medaglia d’oro ai Mondiali paralimpici di judo nella categoria J2 +70 kg battendo nella finalissima la brasiliana Silva. Questa straordinaria performance si aggiunge ai successi del 2023 (Grand Prix in Egitto e in Portogallo) e alle imprese degli anni precedenti dell’atleta messinese, tesserata con la società Judo Franco Costa, tra le quali due vittorie agli Europei, il Mondiale in Azerbaigian del 2022 e il bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo2020.