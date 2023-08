Il Messina corre verso la nuova stagione. Domani test con il Siracusa al "Marullo"

L’impatto con la città non si poteva immaginare migliore. Il bagno di calore e colori che ha accolto il Messina al rientro dopo il ritiro in Sila è stato un colpo d’occhio unico e un’emozione speciale per consolidare e rafforzare il legame tra tifosi e squadra. L’allenamento a “L’Ambiente Stadium”, trasformato in curva con cori e bandiere, ha aperto la seconda fase del pre-campionato dei giallorossi, che lavoreranno al ritmo di due sedute giornaliere per viaggiare verso il debutto in campionato del 3 settembre sul campo dell’Audace Cerignola: resistenza ed esercizi nell’allenamento mattutino di ieri e tattica in quello pomeridiano, con Ragusa e Pacciardi in gruppo e Ferrara e Buffa a parte.

Nel primo test in famiglia non sono mancate le indicazioni, su ciò che la squadra ha e, soprattutto, su ciò che manca.

A livello tattico, mister Modica ha confermato il suo stile offensivo di stampo “zemaniano” (4-3-3) con una difesa alta e gioco veloce, mentre in campo la novità è stata Domenico Franco, uomo d’ordine in mezzo e tornato in giallorosso a distanza di quasi dieci stagioni (era il 2014). Un rinforzo over da ufficializzare ma che il Messina avrà a disposizione dopo che il centrocampista classe 1992 avrà scontato i quattro turni di squalifica rimediati con la Lucchese, dalla quale si è svincolato. A breve dovrebbe essere formalizzato il suo ingaggio.

Mister Modica, però, aspetta altri elementi e oggi dovrebbe essere il giorno del terzino sinistro Giorgio Brogni, classe 2001 dell’Atalanta, che garantisce gioventù ed esperienza. Altri innesti, soprattutto in difesa (terzino destro), sono legati alle cessioni, mentre è un discorso aperto quello che riguarda l’attacco.

Il direttore sportivo Domenico Roma è sempre sulle tracce di una prima punta che possa fare al caso della società, senza spendere cifre oltre i limiti, e del tecnico, che potrà sviluppare il proprio gioco con gli uomini giusti al posto giusto.

Il programma. Allenamenti congiunti sul sintetico di Bisconte: si comincia domani pomeriggio (ore 17 a porte chiuse) contro il Siracusa, matricola ambiziosa in Serie D e con giocatori come gli ex Aliperta, Arcidiacono e Vacca.

Venerdì 25, invece, i giallorossi dovrebbero sfidare il Licata di mister Pippo Romano, altro ex e altra formazione di quarta serie, per chiudere con un terzo test prima dell’esordio (avversario da stabilire) martedì 29, mentre in serata (ore 20.30) è prevista la presentazione ufficiale della squadra nella rinnovata piazza Lo Sardo (o del Popolo) in quello che sarà un altro prevedibile bagno di folla per la formazione giallorossa nella settimana che si concluderà con il debutto in campionato.