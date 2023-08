Messina, Brogni e Provenzano i prossimi rinforzi da chiudere

Fase di riposo in attesa di riprendere a faticare e sudare. Dopo le settimane di ritiro in Sila, il Messina ripartirà mercoledì 16 agosto in città, al “Marullo” di Bisconte, sul campo in sintetico messo a disposizione dalla struttura organizzativa del Camaro che gestisce in concessione pluriennale la struttura. Lo staff tecnico guidato da Giacomo Modica farà ripartire la squadra da dove aveva lasciato, mettendo ancora “benzina” nelle gambe in modo che il gruppo sia pronto ai primi impegni ufficiali. Sul piano fisico i calciatori in rosa hanno spinto tanto, ma è evidente che vi siano ancora degli aspetti che rendono il percorso incompleto.

Finora le direttive tecnico-tattiche sono state testate con avversari di caratura inferiore, per scelta volontaria dell’allenatore che preferisce avere di fronte rivali «morbidi» per «capire il grado di apprendimento della squadra». Nelle prossime settimane, il livello salirà, con alcune formazioni più competitive rispetto a quelle affrontate in Calabria.

L’altro capitolo apertissimo, ovviamente, è quello legato al calciomercato. Poco più di 15 giorni per completare la squadra, inserendo nel motore quei profili necessari a rendere competitiva la squadra sul piano numerico e qualitativo. Tre, forse qualcuno in più se dovessero esserci uscite (in partenza potrebbero esserci Iannone e Daga). Gli slot sono quelli ormai noti.

Un terzino sinistro alternativo a Tropea: nelle ultime ore sembra esserci stata un’accelerata forte per Giorgio Brogni, profilo che i peloritani avevano messo nel mirino da settimane, prima scelta per la corsia mancina, capace di coniugare freschezza ma anche personalità, avendo già collezionato esperienza importanti con le giovanili dell’Atalanta e in Serie C. Per il classe 2001, attualmente aggregato con l’Under 23 nerazzurra, dopo una recente frenata sarebbe giunto il via libera al prestito. Verrebbe a questo punto meno l’approdo di Baldovino Cimino, classe 2004 del Cosenza, che ieri ha giocato in Coppa Italia (23 presenze, 1 gol e 6 assist nella scorsa stagione con la Primavera rossoblù). In teoria, il Messina sarebbe alla ricerca anche di un esterno destro che possa fungere da alternativa a Lia, ma dovrà far quadrare il numero dei calciatori inseriti nel “listone” Lega Pro.

Le altre caselle da riempire sono quelle del centrocampista e dell’attaccante. Per il mediano, come anticipato ieri, il profilo al momento in pole è quello di Francesco Ardizzone, 31 anni, di proprietà della Turris ma l’ultimo anno a Lecco, palermitano d’origine. Rispetto alla punta, la posizione rimane invariata: niente spese folli, in cima alle preferenze l’attaccante “segreto” che potrebbe arrivare dalla Serie B, in alternativa un altro profilo che comunque corrisponderebbe alle caratteristiche richieste da mister Modica.

È il tempo di stringere, per arrivare pronti ai primi impegni ufficiali di una stagione difficile, guardando anche agli organici delle altre squadre del raggruppamento meridionale.