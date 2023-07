Il Messina presenta il duo Modica-Roma. Sciotto: "Contento di aver scelto le persone giuste"

Il Messina versione 2023 al via con la presentazione di staff tecnico e organigramma. L'obiettivo lo detta la proprietà: "Una campionato divertente, senza soffrire come accaduto negli ultimi anni - spiega il presidente Pietro Sciotto -. Speriamo di avere le soddisfazioni che merito e meritano anche i tifosi. Stavolta sono contento di avere scelto le persone giuste". Una parentesi sulla vicenda Mannino, il solito appello alla condivisione con il nuovo hashtag "#ripartiamoinsieme". La piazza risponderà? Vedremo. L'appello è stato lanciato.

Molto dipenderà dal lavoro duo Modica-Roma, dalla squadra che verrà allestita, dall'organizzazione messa in piedi.

Il direttore sportivo Domemico Roma si presenta: "Sono emozionatissimo, capisco la poca conoscenza e la diffidenza sulla mia figura, garantisco di essere un lavoratore, che ama quello che fa. L'impegno. Sono pronto a dare il massimo per questa piazza che merita tanto. Già ho avuto un'esperienza in altra forma, qualcosa che mi inorgoglisce. Stiamo tentando di avere la squadra quanto più al completo prima di partire per il ritiro, lo slittamento dei campionati ci aiuterà. Cercheremo un attaccante da 15 gol, poi toccherà al mister Modica di mettere tutti nelle condizioni di rendere al meglio".

Ed ecco lo stesso Modica, terza volta sullo Stretto, la seconda da allenatore: "Ho gratitudine e rispetto per questa che ritengo casa mia. Sono partito da qua per farmi conoscere da giocatore, c'era stata una cosa che si era interrotta, abbiamo ripreso da persone intelligenti. Ribadisco che voglio iniziare nel miglior modo possibile per questa folle maglia, bellissima, giallorossa. Voglio gente che mi segue, difficilmente un esercito indisciplinato vince le battaglie. Ma il risultato è frutto di tante cose: organizzazione, passione, rispetto".