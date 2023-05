Sciotto incontra Basile: ci sono due offerte per acquisire il Messina

L'accelerata attesa, anticipata nelle pagine di Gazzetta del Sud, si è palesata già questa mattina, con un'offerta tramite pec presentata al sindaco Federico Basile per l'acquisizione del Messina. E' stato lo stesso primo cittadino a rivelarlo, incontrando sempre in mattinata, come programmato nei giorni scorsi, il presidente Pietro Sciotto, con il quale si è fatto il punto della situazione sul futuro della prima squadra di calcio cittadina. Un faccia a faccia proficuo, durante il quale si è parlato anche delle condizioni per un eventuale passaggio di mano.

A Palazzo Zanca, l'attuale proprietario dell'Acr, ha dal canto suo informato il sindaco Basile di un'ulteriore proposta giuntagli direttamente da un altro soggetto economico interessato. Insomma, si inizia a fare sul serio, anche se i tempi stringono e bisogna fare in fretta per riuscire ad onorare tutti gli impegni prima del 20 giugno, data ultima per essere in regola con gli adempimenti necessari all'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. E non si esclude dunque una fase di “due dilingence” prima di arrivare al cambio al timone.

Ma chi sono questi soggetti? Dai diretti interessati si continua a chiedere riservatezza, proprio per non inficiare il buon esito di un'eventuale trattativa che a stretto giro potrebbe avviarsi. Al sindaco si sarebbe rivolto il manager siciliano con interessi di varia natura negli Emirati Arabi (operativamente dovrebbe non essere solo) che già lo scorso dicembre si era avvicinato al club, senza però giungere all'obiettivo. I contatti diretti con Sciotto sarebbero invece intrattenuti da un imprenditore romano attivo nel settore delle sale cinematografiche, trattativa coperta dal patto di riservatezza.

“Ritengo che la settimana prossima sarà decisiva per il futuro del Messina”, ha commentato il sindaco Basile a conclusione dell'incontro di stamattina con il presidente Sciotto.

