Sabato al "Marullo" la Giornata dello Sport: 17 associazioni e tanti bambini "speciali"

Sabato al campo "Marullo" di Bisconte si terrà la Prima giornata dello sport organizzata dalla Terza Circoscrizione, con la collaborazione di oltre 17 associazioni sportive e ludiche che faranno diventare il rettangolo verde un'area aperta per dimostrazioni e pratiche fisiche, aperte a tutti, anche a bambini e ragazzi speciali. Evento dalle 9.30 alle 12.30.

"Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, il Camaro e coloro che hanno partecipato - ha detto il presidente del quartiere, Alessandro Cacciotto -. Sarà un momento di società e partecipazione, in un territorio che spesso balza alle cronache per altre ragioni, meno virtuose. C'è tanto da costruire e questo vuole essere un piccolo tassello. Il Consiglio è stato promosso nella promozione, i colori politici in questi, come in altri casi, passano in secondo piano. Lo stare in pieno e il vivere una giornata di crescita, viene prima di ogni altra cosa".

Ci sarà spazio per tutti, anche per i "BAmbini speciAli ", con la onlus rappresentata dal Marco Bonanno: "Loro amano perlopiù piscina ed equitazione, questo sarà un momento per fare vedere loro che possono fare anche altro. Ringrazio chi si metterà a disposizione dei nostri figli e spero che questa iniziativa possa essere ripetuta. Cerchiamo di fare in modo che i nostri ragazzi possano fare sport anche a livello agonistico ma la cosa più importante è che si divertano".

A fargli eco Maria Catena SIlvestri dell' associazione A.B.A. therapy e Naturamica , che si occuperà delle attività sportive per ragazzi con spettro autistico: "Avranno modo di esprimersi e palesare i propri talenti, scegliendo cosa hanno di più nelle corse. La disabilità è solo di chi non vuole vedere oltre".

Hanno aderito all'evento: Aba (danza per disabili), Aics Team Sporting Fiumefreddo (bastone siciliano), Body's art FC (body building e arti marziali), Camaro (calcio), Cuban Street Academy (danza), Circolo del tennis e della vela (tennis), Fitness Mania (fitness), Ganzirri Basket (basket), Harry's Paintabll (paintball), Wfmakp (arti marziali), Lega Navale (sport marinari), Messina rugby, Mondo Giovane (pallavolo), Pongistica Me Special Olympics (tennistavolo), Sicilia F.A. (nazionale di calcio siciliana), Special Son (fitness), Team Saladino (arti marziali)

