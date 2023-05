Igea Virtus, il futuro di Ferrara verrà scritto nelle prossime ore

Né vicini, né distanti. Verrà scritto in queste ore il futuro di Pasquale Ferrara sulla panchina della Nuova Igea. L’incontro in programma oggi pomeriggio tra la società e l’allenatore - che già nel primo vertice avevano dialogato per trovare una base d’intesa – sarà verosimilmente quello decisivo.

Al momento però, stando a quanto filtra dagli ambienti giallorossi, non si hanno certezze sul colore della tanto attesa fumata. «Come ha dichiarato Bottari la scorsa settimana – fa sapere il club barcellonese – il mister ha ricevuto offerte importanti ed è giusto che un allenatore che ha vinto campionato e Coppa Italia valuti il tutto con molta attenzione. La nostra intenzione comunque è quella di confermarlo».

Da vedere però se le idee di Ferrara, sul quale hanno messo gli occhi blasonati club di Serie D e Eccellenza, collimeranno con quelle della società. Il tecnico, inondato nelle scorse settimane da ripetuti attestati di stima, è sempre stata la prima scelta del sodalizio igeano, che però allo stesso tempo si starebbe già guardando intorno nel caso in cui l’accordo dovesse saltare. L’allenatore dopo il primo summit si è preso alcuni giorni di tempo per riflettere. «Dopo lo tsunami societario – sono le parole di Ferrara – è importante per me capire quali sono le prospettive e il piano strategico della nuova stagione, a livello sia di budget che di nuove figure all’interno della società. Il condottiero giallorosso tuttavia puntualizza che «la Nuova Igea resta la priorità ma bisogna confrontarsi bene e in maniera chiara».

A prescindere dalla sua permanenza, sembrano certe le presenze nel mosaico dirigenziale di Bottari come direttore generale e di Dall’Oglio nella nuova veste di direttore sportivo. Con il primo, come sottolinea il club, «c’è un confronto quotidiano e non ci saranno problemi«, il giocatore invece «è un igeano e ci ha dato la sua disponibilità».

Una volta risolta la questione guida tecnica, spazio a ciò che concerne l’organico. L’obiettivo è evitare opere di smantellamento confermando in blocco l’asse portante di una squadra da rinforzare con innesti di qualità, a partire dal centravanti, tallone d’Achille delle campagne acquisti recenti. Si lavora anche all’ampliamento della struttura societaria, dove sembra imminente l’ingresso di nuovi soci. Capitolo stadio. Rinviato l’ultimo sopralluogo al “D’Alcontres-Barone” da parte dei tecnici della Lnd. Dalla società arriva la conferma che «si sta lavorando per eliminare le criticità riscontrate nella prima attività di ispezione. Allo stesso tempo si è fatta richiesta per la Commissione di Vigilanza».

