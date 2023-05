L'Akademia Messina centra l’appuntamento con la storia. Vittoria e permanenza in A2

Dopo una stagione lunga, difficile ed appassionante, per la Desi Shipping Akademia Messina è finalmente arrivato il momento di festeggiare l’importantissimo traguardo della salvezza in Serie A2. Ad un anno esatto dalla finale playoff contro Perugia che consentì al team messinese di riportare la seconda serie nazionale in riva allo Stretto dopo oltre 20 anni, Akademia ha scritto un altro capitolo prestigioso della propria storia e di quella del movimento pallavolistico messinese.

Di fronte ad un trepidante Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria, gremito all’inverosimile per l’occasione e che ha accompagnato le ragazze allenate da coach Bonafede con un vero e proprio tifo da stadio, la Desi Shipping supera l’ultimo difficile scoglio battendo l’Emilbronzo 2000 Montale vincendo per 3-0 e festeggia una salvezza che ha del miracoloso per come è arrivata. Poco più di un mese e mezzo addietro, infatti, quando terminò una poco esaltante regular season ed iniziò la fase play out, erano cosi tanti i punti da recuperare dalla quinta posizione (l’ultima utile per salvarsi) che ormai erano rimasti in pochi a dare qualche chance al club peloritano. Oggi, invece, sono in tanti a doversi ricredere: Muzi e compagne si rendono protagoniste di una vera e propria metamorfosi realizzando un vero e proprio miracolo sportivo, che le porta a collezionare 8 preziosissime vittorie consecutive (un ruolino di marcia da capogiro anche per le squadre che occupano sfere altissime della classifica) ed a raggiungere un vero e proprio sogno.

Il match contro Montale appariva come l’ultimo tassello di un percorso di crescita netto iniziato con il nuovo Coach: quella “cura Bonafede” tanto proclamata dagli addetti ai lavori ha portato risultati su risultati, in termini tanto di mentalità, quanto di ritmo, determinazione e gioco, dando fiducia ad un collettivo che ha dimostrato di valere in pieno la categoria e, anzi, che si sarebbe potuto meritare anche altre soddisfazioni. Alla fine è festa per tutti: sul taraflex, con le giocatrici e lo staff che si godono questa cavalcata coronata dalla salvezza, e sugli spalti, con il calorosissimo pubblico che inneggia alle proprie beniamine, felice di poter godere di questo bellissimo spettacolo sportivo anche per la prossima stagione.

Akademia Messina - Emilbronzo 2000 Montale: 3-0 (25-19, 25-19, 25-15)

Desi Shipping Akademia Messina: Varaldo ne, Martinelli 16, Catania ne, Ciancio (L) 0, Martilotti 8, Mearini 7, Muzi 5, Brandi ne, Silotto 0, Robinson 4, Ebatombo 13, Faraone (L) 0, Pisano (L) 9. All. Bonafede, Ass. Ferrara.

Emilbronzo 2000 Montale: Mammini 0, Bozzoli 3, Bici (L) 0, Bonato ne, Mescoli 0, Montagnani 0, Zojzi 8, Lancellotti 2, Visintini 11, Rossi 2, Frangipane 8, Fronza 2. All. Ghibaudi, Ass. Cerrato.

Arbitri: Antonio Gaetano e Christian Palumbo

Durata set: 27’, 25’, 22’

MVP: Martinelli

