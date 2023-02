Il Messina carico verso lo “spareggio”

Via libera dalla LegaPro alla disputa della gara tra Messina e Fidelis Andria allo stadio “Franco Scoglio”. La società delegata che per conto della Serie C si occupa di monitorare le condizioni degli impianti sportivi della terza serie, ha dato l’ok dopo l'ultima ricognizione all'impianto di San Filippo. Eseguiti tutti gli interventi prescritti e sottoposti all'ente gestore, MessinaServizi Bene Comune per conto del Comune di Messina, dopo la partita contro l'Audace Cerignola del 5 febbraio. Le condizioni, dopo la nuova semina, sono migliorate anche se restano delle zone ancora scoperte dal manto erboso nell’area di rigore lato Curva Sud, per il quale ci vorrà qualche altro giorno per il completo sviluppo. Pericolo scampato, anche se per risolvere la questione una volte per tutte sono attesi a fine stagione quei lavori utili a ripristinare l’impianto di drenaggio che rende complicata, per non dire impossibile, la gestione ordinaria del campo di gioco.

Il video motivazionale. La testa, per la squadra, è comunque totalmente rivolta alla sfida di domani. Un duello delicatissimo per quanto cruciale. Dando un’occhiata alla classifica è chiaro si tratti quasi di un playout anticipato, perché il Messina vincendo darebbe una spallata all’Andria, di fatto condannandola alla retrocessione o comunque a dovere poi compiere un miracolo per salvarsi. Alcuni tra i giocatori più rappresentativi hanno voluto, dal “Celeste”, lanciare dei messaggi chiari ed emotivi alla piazza. Ciò attraverso un video “motivazionale” nel quale si vedono alcuni leader parlare col resto del gruppo. Il primo è il portiere Ermano Fumagalli: «Abbiamo aggiunto un altro pezzo al nostro puzzle, abbiamo più volte parlato di quanto ci tenga all’obiettivo di quest’anno, insieme stiamo riportando entusiasmo in città, riportando i tifosi allo stadio e insieme festeggeremo ogni piccolo grande traguardo». A seguire l’attaccante Davis Curiale: «Abbiamo superato tante difficoltà all’inizio della stagione, abbiamo sofferto, pianto, senza mai disunirci, abbiamo stretto i denti e adesso è il momento di fare impazzire di gioia i nostri tifosi, riscrivendo la storia di questo film». A conclusione il capitano Lamine Fofana: «Sono certo che ognuno di noi vuole essere protagonista di questo percorso, diamo al popolo biancoscudato quello che merita, tutti insieme fino all’ultimo respiro».

I precedenti. Precedenti interni non proprio positivi per il Messina contro l'Andria. Solo una vittoria negli ultimi quattro incontri. Fidelis vittoriosa la scorsa stagione: 2-3 coi gol di Catania e Adorante per i giallorossi; Di Piazza, Bubas e Alberti per gli ospiti. Unica vittoria nel campionato 2000/01, un secco 4-0 con le reti di Buonocore, Torino, Godeas e Ciccio Marra.

