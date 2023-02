Torregrotta, Nonno Nastasi para un rigore a 58 anni: "Mi diverto ancora"

Con le sue parate è diventato l’uomo copertina della settimana. Sembrerebbe scontato per un portiere di una qualsiasi squadra di calcio, ma non per uno che sta per spegnere 59 candeline (lo farà il prossimo 24 marzo). Salvatore Nastasi portiere del Torregrotta formazione che milita nel girone D di Prima categoria siciliana, si è reso protagonista domenica scorsa con i suoi interventi di una clamorosa quanto inaspettata rimonta nei confronti del più quotato avversario il Città di Galati.

Assente il portiere titolare il venticinquenne Alessandro Maceri (squalificato) il tecnico torrese Peppe Borelli, ha affidato la difesa della porta rossoblù alle esperte mani di Nastasi. Lui nativo di San Pier Niceto ma che da anni vive a San Filippo del Mela e una lunghissima carriera alle spalle con le maglie del San Pier Niceto, Sir, Roccese, Monforte per nulla scoraggiato, non ha deluso le aspettative del mister: “Mi diverte un mondo giocare con i ragazzi che potrebbero essere miei figli. Quando arriviamo al campo per gli allenamenti mi salutano “ciao nonno” e in effetti lo sono, ho tre bellissimi nipoti (Ettore, Salvatore ed Enea, ndr), sono felice di far parte di questo magnifico gruppo e finché avrò la forza e la voglia di divertirmi lo farò. Con il Torregrotta ho vinto il campionato di Terza e Seconda categoria”.

Contro il forte Città di Galati, protagonista di interventi strepitosi oltre a un rigore parato a Parafioriti, chiusa la prima frazione sotto di due reti cosa ha detto ai suoi compagni nello spogliatoio?

“Nell’intervallo ho cercato di spronare i miei compagni, tutti ragazzi che sto vedendo crescere, li ho convinti che malgrado le innumerevoli assenze vuoi per squalifica, vuoi per infortunio, e malgrado fossimo sotto di due gol avremmo potuto recuperare e così è stato. Sono felice di questo risultato, non è stato semplice, direi più che il rigore, la parata su colpo di testa ravvicinato di Parafioriti che avrebbe potuto portarci sullo 0-3 è stata determinante”.

Domenica il Torregrotta è atteso a Lipari, tornerà disponibile Maceri che ha scontato la squalifica ma Borelli chi farà giocare titolare tra i pali?

“Questo non lo so, io sono a disposizione del mister cercherò di farmi trovare sempre pronto così come ho fatto domenica, se non dovessi partire titolare mi accomoderò in panchina aspettando il mio turno”.

