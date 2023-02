Il Messina rimonta due gol al Giugliano e conquista un altro punto prezioso

Quinto risultato di fila per il Messina che, da quando è stato affidato ad Ezio Raciti, corre come un treno ad alta velocità, senza soste. Tre vittorie di fila, poi lo stop alla capolista Catanzaro e, dopo tre giorni, un altro prezioso pareggio conseguito contro un Giugliano coriaceo e determinato. Partita sbloccata al 22’ dall’ex Francesco Salvemini che, da circa 25 metri, defilato sulla destra, ha sferrato un gran tiro con il pallone che s’è infilato nell’angolino basso alla sinistra del sorpreso Fumagalli il quale nulla ha potuto per evitare il gol. Raddoppio ad opera di un altro ex, Rondinella, bravo nel deviare verso la porta del Messina il pallone che caparbiamente Piovaccari aveva difeso e gestito sulla linea di fondo, inutilmente contrastato da Ferrara, mandandolo verso il centro dell’area per la deviazione vincente. Per il Giugliano sembrava fatta ma il Messina determinato e portato per mano dall’onnipresente Kragl, ha cominciato a macinare gioco trovando il gol ispirato proprio dal centrocampista tedesco che ha servito in profondità Perez che ha gestito il pallone in area ed è stato pronto a servire, poi, all’indietro l’accorrente Baldè che ha infilato in rete. Pareggio all'11' del secondo tempo con un gol del giovane difensore Berto, autore di un bellissimo tiro dal vertice dell’area destro, sorprendendo Sassi.

Giugliano-Messina 2-2

MARCATORI: 22’ Salvemini (G), 38’ Rondinella (G), 41’ Baldé I. (M), 11’ st Berto (M)

GIUGLIANO (3-5-2): Sassi 5,5; Biasiol, 6 Scognamiglio 6 Poziello C. 5,5; Rondinella 7, Gladestony 6,5, Ceparano 5,5 (33’st Felippe sv), Iglio 6,5 (7’ st De Rosa sv, 19’ st Eyango 6), Oyewale 5,5 (19’ st Di Dio 5,5); Piovaccari 6,5 (32’ st Sorrentino sv), Salvemini 7. A disposizione: Viscovo, Coprean, Felici, Scanagatta, Iglio, Ciufferi, Gomez, Basha, La Monica. Allenatore: Di Napoli 6,5.

MESSINA (4-4-1-1): Fumagalli 5,5; Berto, 7 Ferrara 5,5, Ferrini 5,5, Celesia 6 (32′ st Iannone sv); Kragl 7 (32′ st Grillo sv), Konate 5,5 (1′ st Versienti 6,5), Mallamo 5,5, Marino 5,5 (1′ st Fofana 6); Balde 7; Perez 6,5 (43’ st. Zuppel). A disposizione: Lewandowski, Baldé, Trasciani, Fiorani, Curiale. All. Raciti 6,5

ARBITRO: Di Reda di Molfetta 5,5

