Coppa Eccellenza, agli ottavi in fase nazionale c'è Gioiese-Igea

La Coppa Italia regionale di Eccellenza è il primo trofeo conquistato sul campo, messo in bacheca da Igea e Gioiese. Parte adesso dagli ottavi di finale la corsa per staccare dalla porta secondaria il pass per la Serie D. L'Igea ha battuto in finale l'Akragas, contro pronostico, superando 4-0 gli avversari a Ragusa. La Gioiese invece si è imposta 3-1 contro la Promosport nella Coppa Italia calabrese. Un collettivo di tutto rispetto quello viola, autentico caterpillar in campionato con sette punti di vantaggio in classifica sulla seconda. Mentre i barcellonesi sono in testa ma in una corsa bellissima, a quattro, per il titolo finale, che coinvolge anche Taormina, Siracusa e Modica.

La gara di andata si giocherà allo “Stanganelli” di Gioia Tauro il 15 febbraio, il ritorno al “D’Alcontres-Barone” il primo marzo. Chi passerà ai quarti troverà una tra i lucani del Tricarico Pozzo di Sicar, San Marzano o Acerrana (che si sfideranno in finale di Coppa Italia campana) e molto probabilmente il Manfredonia, che ha vinto 3-0 l’andata dell’ultimo atto pugliese contro il Manduria.

© Riproduzione riservata