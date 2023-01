Il Messina ufficializza il ds Logiudice: già al lavoro per rinforzare la squadra

Il presidente dell’Acr Messina, Pietro Sciotto, comunica di aver affidato il ruolo di direttore sportivo della prima squadra al signor Pasquale Logiudice. Il dirigente sportivo, 54 anni, in passato esperienze con Catania, Juve Stabia, Catanzaro e Fidelis Andria, è già al lavoro per rinforzare la squadra secondo le indicazioni della proprietà.

Dopo l'arrivo del portiere Ermanno Fumagalli, che ha già esordito domenica nella gara vinta contro la Virtus Francavilla, in arrivo altri due elementi esperti: l'esterno mancino Kragl e l'attaccante Perez. Priorità adesso è un difensore centrale, visto che Camilleri e Ferrini sono dati in uscita, Angileri starà fermo per diversi mesi per infortunio e Filì sarà squalificato per il prossimo scontro diretto salvezza di Viterbo, in programma domenica. Si segue un elemento d'esperienza, mancino, con diverse presenze in C. Occhi puntati anche su alcuni terzini.

