Acr Messina, l'esperto portiere Fumagalli primo innesto del mercato invernale

È Ermanno Fumagalli il primo innesto del mercato invernale del Messina. Per l'esperto portiere, classe 1982, si tratta in qualche modo di un ritorno visto che era già stato in riva allo Stretto vent'anni fa, stagione 2002/2003, in Serie B, senza però mai esordire in campionato. In mezzo una lunga carriera in Serie C con Melfi, Valenzana, Marcianise, Juve Stabia, Avellino, Casertana, Pro Piacenza, Piacenza, Foggia e Seregno. Arriva dalla Viterbese, dove era approdato lo scorso gennaio e ha totalizzato 29 presenze a cavallo dei due campionati. Firmerà un contratto biennale.

Prima mossa, dunque, dell'attesa rivoluzione, che rivela chiaramente la limitata fiducia nei confronti degli attuali estremi difensori Daga e Lewandowski, i quali potrebbero cambiare aria se dovessero arrivare delle offerte. In questo caso, giungerebbe sicuramente un altro estremo difensore. Intanto, dopo il ritorno di mister Ezio Raciti accanto a Daniele Cinelli, non è ancora stato ufficializzato l'approdo del ds Pasquale Logiudice, che lavora sottotraccia e sta indirizzando le strategie ma senza incarico ufficiale, per il quale si attende la definitiva chiusura del rapporto con il dimissionario Marcello Pitino.

