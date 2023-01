Messina, Raciti accetta l’incarico. Sarà lui a provare il “miracolo” bis

A quattro giorni dalla sfida con la Virtus Francavilla, il Messina resta in silenzio. Nessuna comunicazione ufficiale sui cambi alla guida tecnica dei giallorossi, sia per quanto riguarda l’uomo mercato, sia per quel che concerne il mister. Gli allenamenti sono diretti da Daniele Cinelli che sta cercando di tenere alto il morale e la concentrazione del gruppo in vista di una delle partite più importanti del campionato. Ancora tutto tace sul nome che affiancherà in panchina il vice di Auteri, ma ormai è deciso: Ezio Raciti ha detto sì ed è prossimo alla firma. Sarà lui a provare un secondo “miracolo” dopo la salvezza firmata un anno fa.

Nessuna ufficialità anche per quel che riguarda il nuovo direttore sportivo. Pasquale Logiudice ha incontrato più volte il presidente Pietro Sciotto e sarebbero già state abbozzate le operazioni di mercato, ma l’attesa fumata bianca tarda ad arrivare. Eppure, lo stesso patron dei peloritani, nei giorni scorsi, proprio sulle colonne di Gazzetta del Sud, aveva annunciato la rivoluzione invernale, affermando che, al massimo nei primi giorni della settimana in corso, sarebbero state ufficializzate le nuove figure al timone del settore tecnico.

La gara con la Virtus Francavilla è ormai alle porte, quella con la Viterbese (formazione che sta proseguendo nel restyling dell’organico per rafforzarsi e raggiungere la salvezza) non è poi così lontana. Basterebbe pensare a queste due partite, decisive, per non dormire la notte per giorni e giorni. Ma in riva allo Stretto si continua a tergiversare. In fondo, questa proprietà, ha abituato gli appassionati di calcio giallorosso a lunghe pause e continui silenzi, per lo più inappropriati e incomprensibili.

Radiomercato

Radiomercato, intanto, parla di un possibile ritorno a Taranto (rossoblù ad un passo dall’ingaggio dell’attaccante Simone Rossetti) dell’esterno Leandro Versienti, uno dei calciatori meno deludenti, anche se frenato da qualche acciacco fisico di troppo. Messina che ha effettuato un sondaggio per l’esperto difensore Toni Markic, in uscita dal Foggia.

La squadra si sta allenando al “Celeste”. Fazzi e Angileri stanno svolgendo terapie, mentre il resto del gruppo, Camilleri compreso, lavora agli ordini di Cinelli. La svolta tanto auspicata, insomma, non ha preso forma e i giorni scorrono inesorabili. Sembra di rivedere il solito film, il cui lieto fine, però, è tutt’altro che scontato.

Sabato pomeriggio arriverà la Virtus Francavilla (ore 14.30, dirigerà Maria Marotta di Sapri, assistenti saranno Francesco Collu di Oristano e Nicolò Moroni di Treviglio). I pugliesi, allenati da Antonio Calabro, occupano la tredicesima posizione in classifica con 25 punti, 14 in più dei giallorossi e 4 in più del Monterosi, formazione che chiude la zona playout. In trasferta, la Virtus, ha ottenuto solo due punti (pari a Torre del Greco e a Potenza), perdendo ben 8 dei 10 match sin qui disputati. All’andata, ai biancazzurri, fu sufficiente un gol su calcio di rigore di Patierno, che spiazzò Daga, per conquistare i tre punti.

