A Milazzo la prima prova del Campionato italiano di marcia a squadre

La FIDAL - Federazione Italiana di atletica leggera - ha scelto la città di Milazzo come sede per ospitare la prima prova del Campionato Italiano di marcia a squadre 2023. La gara si svolgerà il prossimo 29 gennaio.

Nel corso di una riunione svoltasi a palazzo dell’Aquila tra il presidente provinciale della Fidal, Nunzio Scolaro, il vicepresidente dell’associazione “Duilia Barcellona”, organizzatrice dell’evento, Emanuele Torre ed il sindaco Pippo Midili sono stati definiti i dettagli della giornata sportiva.

A Milazzo saranno in gara atleti Seniores che si contenderanno il titolo italiano sulla distanza di 35 km, maschili e femminili; previsto anche il campionato italiano Master sui 20 km maschili e femminili. Saranno inoltre in gara le categorie Seniores, Juniores ed Allievi, maschili e femminili, che si contenderanno il titolo sui 20,15 e 10 km.

La scelta della federazione è caduta su Milazzo per i suoi trascorsi sportivi nel settore della marcia – hanno detto gli organizzatori - proprio a Milazzo si è svolta, il 21 febbraio 1982, l’ultima grande classica che ha visto assegnare i titoli sui 25 e sui 50 chilometri, con la disputa del VI Trofeo Carmelo Bonina.

Puntando su Milazzo – è stato evidenziato nel corso della riunione al Comune - la stessa federazione si augura di poter rilanciare il movimento della marcia, che da qualche anno sta regalando tante soddisfazioni ai colori azzurri: non vanno dimenticate le prestigiose affermazioni dei marciatori Massimo Stano e di Antonella Palmisano alle ultime olimpiadi. Alle loro spalle esiste un movimento di marciatori pronti a rinverdire i gloriosi fasti del passato, da Dordoni a Pamich, da Damilano alla compianta Annarita Sidoti. Nel corso della gara milazzese del prossimo 29 gennaio sarà ricordato anche Maurizio Catanzaro, sportivo milazzese al quale è stato dedicato un memorial svoltosi l’estate scorsa a Barcellona.

“Un evento importante per Milazzo – ha detto il sindaco Midili – che arricchisce di una ulteriore pagina la nostra storia sportiva. Un evento che ci permetterà anche di ricordare Maurizio Catanzaro e uno sport, la marcia, che ha dato tante soddisfazioni. Punteremo a coinvolgere le scuole, i giovani per avvicinarli a questa disciplina sportiva ma anche far capire loro i sacrifici che occorre sostenere per ottenere traguardi importanti come quelli che recentemente hanno raggiunto alle ultime Olimpiadi Massimo Stano e Antonella Palmisano”.

La gara si svolgerà su un circuito cittadino con partenza e arrivo da piazza Caio Duilio.

© Riproduzione riservata