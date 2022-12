Motociclismo, il messinese Mezzasalma stella di bronzo per meriti sportivi

Il messinese Francesco Mezzasalma, per due mandati presidente del Comitato Regionale Sicilia, attuale consigliere nazionale della Federazione Motociclistica italiana e vicepresidente della Federazione Internazionale motociclismo Europea è stato insignito in qualità di dirigente della Stella di Bronzo al Merito Sportivo del Coni.

A consegnare l’onorificenza nel corso di una premiazione nella Casa dello Sport di Bolzano Alexander Tabarelli De Fatis, presidente del locale Comitato Provinciale Coni, assieme a Vito Cusumano, commissario del Governo per la provincia di Bolzano e Marco Bolzonello presidente del Comitato Provinciale Fmi del capoluogo del Trentino Alto Adige. «È un riconoscimento – ha detto Mezzasalma – che inorgoglisce. Essere premiati assieme ad altri dirigenti ce hanno dato tanto allo sport è veramente entusiasmante. Nella stessa cerimonia sono stati premiati anche tanti atleti e questo conferma la bontà della nostra mission».

