Le sconfitte consecutive del Messina salgono a 4: ko pure con la Juve Stabia

JUVE STABIA – MESSINA 3 – 0

Marcatori: 11’ pt Maggioni, 32’ pt Silipo, 38’ pt Ricci

Juve Stabia (4-3-3): Barosi 6; Maggioni 6.5 (42’ st Picardi ng), Altobelli 6.5, Caldore 6, Mignanelli 6.5 (38’ st Dell’Orfanello ng); Scaccabarozzi 6 (1’ st Carbone 6), Berardocco 6.5, Ricci 6.5 (32’ st Gerbo ng); Silipo 7, Zigoni 6, Pandolfi 6.5 (32’ st D’Agostino ng). A disp.: Russo, Maselli, Bentivegna, Guarracino, Della Pietra, Vimercati, Peluso, Santos. All.: Colucci 7.

Messina (3-4-1-2): Lewandowski 5.5; Trasciani 5.5, Ferrini 5 (15’ st Berto 5.5), Angileri 5 (15’ st Konate 5.5), Napoletano 5.5 (1’ st Marino 5.5); Mallamo 5.5 (15’ st Catania 5.5), Fofana 5, Fiorani 5.5; Versienti 5, Balde 6, Ngombo 5.5. A disp.: Daga, Grillo, Zuppel, Curiale, Iannone. All.: Auteri 5.

Arbitro: Restaldo di Ivrea 6.

Note: Spettatori circa 1500. Ammoniti: Angileri, Ferrini. Angoli: 6 - 3 per la Juve Stabia. Recupero: pt 0', st 3'.

Salgono a quattro le sconfitte consecutive del Messina che, contro una Juve Stabia rivitalizzata dal successo di Andria, si lascia strapazzare dai campani, che liquidano la squadra di Auteri nel primo tempo, senza mai consentirle di rientrare in gara. Per il tecnico, il ventiduesimo confronto in carriera con la Juve Stabia è forse il più amaro e chiarisce quanto il suo Messina dovrà spingere nella seconda parte di stagione per cercare l’impresa salvezza.

