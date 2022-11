Derby di Serie B tra Messina e Palermo. Bomber Costanzo: "Difenderemo con orgoglio i colori giallorossi"

Domani è il giorno del derby di Serie B di Calcio a 5 tra Messina e Palermo: terza contro prima al "PalaMili", una partita che profuma di Serie A. Questo lo stato d'animo del bomber Benny Costanzo, cuore e anima della formazione giallorossa: "Sono una persona a cui non piace fare propaganda, ma stavolta è diverso. Cinque anni fa ho cominciato un esperienza nuova, entrando in un mondo diverso dal calcio a undici che mi ha accompagnato per tutta la gioventù, ho sposato un progetto in uno sport che mi ha fatto diventare una persona diversa, ma soprattutto mi ha regalato emozioni che non provavo da tempo, un progetto cominciato dalla retrocessione in serie C2 fino ad arrivare in Serie B nazionale".

Da Pgs Luce a Messina Futsal, una squadra che oggi rappresenta tutta la città grazie agli sforzi del presidente Fabrizio Caratazzolo e di tutto il gruppo di lavoro: "Domani affronteremo l’ottava partita della Serie B, Girone H, ma stavolta non sarà una semplice partita. Arriva la capolista, un derby che solo un messinese sa di cosa si tratta. Quest’anno in Serie A verranno promosse le prime tre della classe, noi siamo terzi, stiamo inseguendo il sogno di portare Messina dove merita, domani difenderemo con orgoglio e con determinazione il nome della nostra Città, portando il giallo e il rosso, il blasone, dove merita di stare. Domani cari amici messinesi abbiamo bisogno del vostro sostegno, lancio un appello a chi ci può seguire e aiutarci in un derby storico che profuma di Serie A, vi aspetto numerosi".

