Messina battuto anche a Monopoli (2-0): ottavo ko in undici gare

Monopoli-Messina 2-0

MARCATORI: 26’ pt De Risio, 48’ st Fella.

MONOPOLI (3-5-2): Nocchi 6; Drudi 6 Bizzotto 6,5 De Santis 6,5; Viteritti 6,5 Rolando 6 (23’ st Manzari 6) Piccinni 6,5 De Risio 7 Falbo 6; Starita 6 (34’ st Fella 7) Montini 6 (51’ st Corti sv). A disp.: Avogadri, Iurino, Radicchio, Ahmetaj, Piarulli, Cristallo. All.: Pancaro 6,5.

MESSINA (4-3-3): Lewandowski 5; Konate 5 (28’ st Iannone 6) Berto 5,5 Camilleri 5,5 Angileri 6; Mallamo 5,5 (29’ st Fazzi 5,5) Marino 5,5 (14’ st Fofana 6) Fiorani 6; Grillo 6 (39’ st Zuppel sv); Balde 5,5 (14’ st Curiale 5) Catania 6. A disp.: Daga, Ferrini, Trasciani, Napoletano, Filì. All.: Auteri 5,5.

ARBITRO: Longo di Cuneo 6

NOTE: spettatori 2.000 circa. Ammoniti: Balde (Me), Konate (Me), De Risio (Mo), Camilleri (Me). Angoli: 7-3 per il Monopoli. Recupero, pt 1’, st 6’.

Il Messina è ancora vittima dei propri errori, cede pure al Monopoli e subisce l’ottava sconfitta in undici giornate. La prestazione non è mancata ai giallorossi, che hanno avuto delle occasioni per segnare, non sfruttandole, sia per un pizzico di imprecisione (come nel caso del tiro di Angileri), sia per bravura di Nocchi. Nel recupero i pugliesi, sornioni e molto cinici, hanno raddoppiato lasciando al Messina tanta amarezza e l’ultimo posto in classifica.

