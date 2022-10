Messina troppo fragile, il Cerignola cala il tris nello scontro salvezza in Puglia

Torna a conoscere l’amaro sapore della sconfitta il Messina, battuto nettamente al “Monterisi” dall’Audace Cerignola per 3-0. Niente continuità dopo il successo interno sul Giugliano, troppo timida la formazione di Auteri in quello che era uno scontro diretto in chiave salvezza. Gara che si sblocca alla mezz'ora: Neglia e Malcore duettano, l’esterno offensivo batte a rete trovando la replica di Daga col pallone che però finisce sui piedi di Achik, pronto all’appuntamento con il gol (31’). Al 72’ il raddoppio dei gialloblu con il subentrato D’Andrea sottomisura su assist di Tascone, proteste ospiti per un fuorigioco dell’attaccante. Nel finale Konate atterra in area Tascone e l’arbitro indica il dischetto: Malcore trasforma fissando il punteggio sul definitivo 3-0. Difesa ancora burrosa e una prima linea apparsa troppo leggera, per la quarta volta gli uomini di Auteri tornano a mani vuote da una trasferta, inchiodati al penultimo posto in classifica.

AUDACE CERIGNOLA-MESSINA 3-0

MARCATORI: 31’ pt Achik, 27' st D’Andrea, 45’ st Malcore (rig.).

AUDACE CERIGNOLA (4-3-3): Saracco 6; Botta 6 (20’ st D’Ausilio 6) Blondett 6,5 Ligi 6,5 Russo 6,5; Tascone 6,5 Bianco 6 (14’ st Capomaggio 6) Sainz-Maza 6 (41’ st Ruggiero sv) Achik 6,5 (20’ st D’Andrea 7) Malcore 7 Neglia 6,5 (20’ st Gonnelli 6). A disp.: Fares, Trezza, Olivera, Inguscio, Farucci, Langella, Vitali. All.: Pazienza 6,5.

MESSINA (3-4-3): Daga 6; Trasciani 5 Ferrini 6 Filì 5,5 (24’ st Napoletano 5); Versienti 6 (21’ st Konate 5) Fiorani 6 (35’ st Zuppel sv) Marino 6 Fazzi 5,5; Balde 5 (21’st Grillo 5) Curiale 5,5 Catania 5 (35’ st Fofana sv). A disp.: Lewandowski, Angileri, Berto, Mallamo, Iannone, Camilleri. All.: Auteri 5,5.

ARBITRO: Angelucci di Foligno 6.

NOTE: spettatori 1.800 circa. Ammoniti: Ligi (AC), Fiorani (M), Fazzi (M), Curiale (M). Angoli: 4-3 per il Messina. Recupero, 1’ pt, 5’ st.

