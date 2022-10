Malagò su Nibali: "Sei diventato lo Squalo, sarai per sempre la storia"

"Sei stato talento, coraggio e successo. Sei diventato lo Squalo, sarai per sempre la storia. Del ciclismo e di tutto lo sport italiano. Riconoscenti per le vittorie, le scalate, gli sprint e le emozioni che hai saputo regalarci. Grazie Vincenzo!". Lo scrive su Twitter il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel giorno del ritiro dalle competizioni del campione siciliano Vincenzo Nibali. "Oggi con il giro di Lombardia, dopo 18 anni di carriera, lascia il ciclismo il più grande corridore italiano degli ultimi quarant'anni, Vincenzo Nibali, lo squalo dello Stretto - commenta sui social la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali - Ci mancheranno non solo le sue straordinarie vittorie, ma le emozioni che ci regalava in ogni gara!". Un pensiero social anche di Matteo Renzi, leader di Italia Viva che posta una foto che lo ritrae, all’epoca premier, accanto a Nibali dopo il successo del siciliano al Tour 2014: "Ho incorniciato quella maglia gialla e l’ho messa tra i ricordi più belli. Grazie di tutto, caro Vincenzo. Hai onorato il ciclismo, hai onorato l'Italia".

© Riproduzione riservata