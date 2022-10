Il Crotone deve ricorrere ai rigori per aver la meglio sul Messina

Servono i calci di rigore al Crotone per aggiudicarsi il passaggio del turno di Coppa Italia (si giochera’ il 2 novembre allo “Scida”) dove i pitagorici incontreranno il Monopoli, vincente sul Taranto. Dopo una gara combattuta durante la quale il Messina e’ andato in vantaggio al 29’pt con Berto, nella ripresa al 9’ ha pareggiato i conti Rojas per il Crotone, Al 25’ Pannitteri ha segnato la rete del vantaggio pitagorico ma al 32’ Konate ha riportato il risultato sul 2-2. Dopo i tempi supplementari, sono i calci di rigore a decretare la vittoria del Crotone grazie ad uno strepitoso Dini che para ben due rigori, l’ex Fazzi spara alto e col risultato di 5-3 il Crotone passa il turno.

CROTONE-MESSINA: 2-2 (5-3)

MARCATORI: 29’pt Berto, 9’st Rojas, 25’st Pannitteri, 32’ Konate,

Rigori: Balde (M) para Dini, Gomez (C ), Fazzi (M) palla fuori, Giron (C ) , Fiorani (M), Pannitteri (C ), Fofana (M) para Dini

CROTONE (4-3-3): Dini 9; Mogos 6,5, Yakubiv 6,5 (5’pts Giron) , Papini 6, Crialese 5,5; Giannotti 5,5, Carraro 5,5 (24’st Vitale), Rojas 7 (1’pts Awua); Pannitteri 7, Bernardotto 6 (12’ sts Gomez), Panico 6,5 (40’st Cantisani 6). All. Lerda 6,5

MESSINA (3-4-3): Lewandowski 5; Angileri 6, Berto 7, Ferrini 6 (40’pt Trasciani 6); Konate 6,5, Fofana 6,5, Mallamo 6,5 (16’st Balde 5,5), Versienti 6 (1’st Fazzi 5,5); Napoletano 7, Zuppel 5,5 (16’st Grillo 5,5, 9’pts Catania 5,5), Iannone 5,5 (16’st Fiorani 6,5) All. Auteri 6,5

ARBITRO: Luongo di Napoli 5

NOTE: ammoniti Ferrini, Yakubiv, Dini, Giannotti, Vitale, Konate, Fiorani, Giron. Angoli 4-3. Presenti una sessantina di tifosi peloritani. Biglietti venduti 869. incasso: 3960 euro. Recupero 3’pt, 5’st, 1’pts, 1’sts

