Ecco la firma: al Camaro la gestione del "Bucalo" di Santa Teresa

Da ieri pomeriggio, è ufficiale: la SSD Camaro 1969 gestirà per i prossimi tre anni il "Bucalo" di Santa Teresa di Riva. La società neroverde avrà in affidamento, dopo "L'ambiente Stadium", anche un altro moderno impianto di calcio a 11 in erba sintetica all'interno di una struttura che può disporre inoltre di un campo da calcetto e uno da tennis. Arrivata la determina, e la successiva comunicazione di avvenuta aggiudicazione della procedura selettiva ad evidenza pubblica relativa all’affidamento della gestione dell’impianto di via Padre Giampietro 14.

"Il Camaro centra così un importante obiettivo nell'ottica del proprio sviluppo societario e continua ad allargare i propri confini anche in provincia, con la voglia di partire in questo caso dall'apertura al territorio e da una fattiva collaborazione con le realtà del luogo", si legge in una nota della società.

