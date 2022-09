Messina beffato nel finale. Iannone illude, Polidori fa 1-1 a 2' dalla fine

Ancora amaro in bocca per il Messina, beffato a due minuti dalla fine tra le mura amiche dalla Viterbese che trova il pari quando i peloritani sembravano vicinissimi a ottenere la prima vittoria stagionale. Primo tempo non troppo vivace ma i locali riescono a trovare il vantaggio al 36' con Iannone che raccoglie l'assist di Fiorani e insacca con un rasoterra.

Nella ripresa la gara si accende, gli ospiti provano a premere sull'acceleratore ma i siciliani si difendono in ogni modo e provano anche a trovare il raddoppio che però non arriva. Giunge invece, su una situazione leggibile, su lancio di Monteagudo, il pari di Polidori che scappa alle spalle della difesa (posizione dubbia) e supera Daga con un pallonetto.

Risultato forse giusto per le occasioni create ma che fa malissimo per il Messina, che si era reso protagonista di un'altra prestazione positiva, mostrando carattere e un'ottima forma fisica, ma pagando ancora una volta una delle poche disattenzioni di giornata.

MESSINA-VITERBESE 1-1

Marcatori: 36' Iannone, 43'st Polidori

Messina: Daga, Konate (27'st Berto), Trasciani, Ferrini, Angileri, Fiorani (7'st Grillo), Marino, Fofana, Iannone (7'st Catania), Curiale (7'st Napoletano), Balde (39'st Zuppel). All. Auteri

Viterbese: Fumagalli, Santoni, Volpicelli, Megelaitis, Marotta 6.5, Mungo (11'st D'Uffizi), Semenzato (21'st Polidori), Ricci, Monteagudo, Andreis (21'st Di Cairano), Nesta (35'st Simonelli). All. Filippi

Arbitro: Cavaliere di Paola

Note: ammoniti Balde, Versienti (dalla panchina), Marino, Angileri. Recupero 2' e 4'. Biglietti venduti 1178, più 979 abbonamenti. Spettatori circa 4000.

© Riproduzione riservata