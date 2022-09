Il Messina inserisce altri tre giocatori. Fazzi resta in giallorosso

Quattro le operazioni concluse dal club del presidente Pietro Sciotto: tre in entrate e una in uscita.

Manuel Ferrini, difensore classe 1998, è stato prelevato a titolo temporaneo (30 giugno 2023) dal Renate: un ritorno in Sicilia dopo l’esperienza con la Sicula Leonzio e, successivamente, con Gubbio e Vis Pesaro. Percorso inverso per il centrocampista Lorenzo Simonetti, ceduto a titolo definitivo.

In riva allo Stretto anche Andrea Mallamo, centrocampista classe 2002, cresciuto nelle giovanili di Atalanta e Parma, che lo ha ceduto in prestito, e Carmine Iannone, attaccante classe 2001, ex Paganese e svincolato dalla Salernitana, ha firmato un biennale.

Diverse richieste per il centrocampista Nicolò Fazzi, trattenuto su espressa volontà del patron Sciotto, mentre l’arrivo del centrocampista Federico Mastropietro dalla Virtus Francavilla è rimasta solo una voce: il classe 1999 era stato offerto al Messina che, però, non lo ha mai trattato.

