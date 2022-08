Subito Messina-Crotone, il Catanzaro riceve il Picerno: ecco la prima giornata

Inizia in casa al "Franco Scoglio" il campionato 2022/2023 dell'Acr Messina che, domenica 4 settembre, affronterà subito una delle candidate al salto di categoria. In riva allo Stretto, infatti arriverà il Crotone, appena retrocesso dalla Serie B.

Debutto interno anche per il Catanzaro, che ospiterà il Picerno, mentre spicca il match tra Pescara e Avellino.

Sei le pugliesi che fanno parte del girone C: il Foggia affronterà il Latina, la Fidelis Andria contro il Potenza, la Virtus Francavilla farà visita alla Turris, mentre sarà subito derby tra Monopoli e Taranto. Comincia in trasferta la matricola Audace Cerignola, impegnata sul campo del Monterosi Tuscia.

A completare il quadro, il derby campano tra la Gelbison, novità assoluta della stagione, e la Juve Stabia, e Giugliano-Viterbese.

© Riproduzione riservata