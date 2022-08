L'ex difensore Fabio Galante alla stazione di Messina. Destinazione... Taormina

Viaggiatore d'eccellenza alla stazione di Messina. L'ex calciatore Fabio Galante, 48 anni, che in carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Inter (con cui ha alzato una Coppa UEFA), Torino, Genoa, Empoli e Livorno, oltre che della nazionale "azzurra" under 21, con cui ha vinto due campionati europei, si è fermato alla stazione centrale della città dello Stretto, prima di raggiungere Taormina, che ha scelto come meta turistica per le vacanze della seconda metà di agosto. A farsi una foto con lui, un altro uomo di calcio, il messinese "doc" Nicola Scrima, in passato presidente dello Sporting Club Messina, che ha indicato all'ex calciatore di serie A, oggi opinionista e commentatore televisivo, la via per la "Perla dello Jonio". Galante, nativo di Montecatini Terme, che lo scorso anno ha anche partecipato, come concorrente, alla celebre trasmissione di Rai 1 "Ballando con le Stelle", condotta da Milly Carlucci, era con la compagna Francesca Falomo. E la coppia, dopo essersi fermata a Messina, ha raggiunto Taormina.

