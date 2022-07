Il promettente attaccante messinese Gioele Morabito dalla Fair Play al Parma

La Fair Play Messina, da qualche settimana divenuta responsabile Juventus Academy per la Sicilia, ha formalizzato la cessione a titolo definitivo dell’attaccante Gioele Morabito, classe 2008, al Parma Calcio 1913. Messinese, Morabito ha completato il suo percorso di crescita calcistica interamente con la Fair Play, dalla categoria Primi Calci all’Under 14 allenata da Antonio Cucinotta, con cui lo scorso anno ha vinto il titolo regionale, laureandosi anche capocannoniere con 26 reti segnate.

Già strutturato fisicamente, nonostante la giovane età, Morabito è una punta di movimento che spazia su tutto il fronte offensivo, caratteristiche che, unite all’abilità in fase di realizzazione, lo hanno fatto entrare nei taccuini del Parma già nel corso della stagione sportiva.

La soddisfazione della Fair Play Messina è espressa dal direttore tecnico Domenico Chiofalo: “Negli anni abbiamo potuto ammirare la serietà, la dedizione e l’impegno che Gioele ha messo in ogni allenamento e per questo esprimiamo grande orgoglio per il passaggio di un giovane talento in un importante club professionista come il Parma. In questo caso, poi, la felicità è doppia per la nostra società. Gioele è entrato alla Fair Play Messina che era un bambino e adesso va via un ragazzo che, ci auguriamo, possa avere un futuro ricco di soddisfazioni”.

