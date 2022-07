Messina, accordo raggiunto con l’attaccante Paolo Napoletano

La società Acr Messina comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Paolo Napoletano. Nato il 4 febbraio 2002, il calciatore vestirà la maglia biancoscudata con la formula del prestito annuale dal Parma. Cresciuto nel settore giovanile del Pescara, Napoletano è stato acquistato dal club emiliano dopo aver impressionato per qualità e fiuto del goal nei campionati under 15 e under 17. Nella scorsa stagione, dopo una breve parentesi in Belgio, è tornato nel mese di gennaio a vestire la maglia del Pescara. Per lui 15 presenze impreziosite da due reti nel campionato Primavera.

