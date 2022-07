Il Messina aggiunge un altro tassello: dal Lecce il giovane Alessio Piazza

Terzo rinforzo per l'Acr Messina, che ha ufficializzato l'ingaggio di un altro giovane calciatore. Si tratta di Alessio Piazza, siciliano di Agrigento, nato il 28 gennaio 2002: l'esterno arriva in giallorosso in prestito per un anno dal Lecce e si unisce al gruppo giallorosso che da oggi lavorerà nel ritiro di Roma. Nonostante la giovane età, Piazza può vantare una prestigiosa trafila nei settori giovanili di Palermo e Parma prima dell’approdo nella piazza salentina. Si fa notare con la maglia rosanero realizzando 10 reti in 18 presenze nel campionato Under 17. Una stagione che gli vale la chiamata del Parma e, in Emilia Romagna, fa il suo esordio nel torneo Primavera siglando 3 gol in 12 presenze. Nella scorsa stagione, infine, ha vestito la maglia del Lecce collezionando 4 presenze.

Piazza si unisce così al gruppo biancoscudato di mister Auteri che da oggi lavora nel nuovo ritiro di Roma.

© Riproduzione riservata