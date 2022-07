Un giovane difensore per il Messina: dall'Empoli arriva Giuseppe Filì

Un altro rinforzo per l’Acr Messina, che sta completando la prima settimana di ritiro a Cascia e domani si trasferirà a Roma. Dopo l’arrivo di Berto, la società giallorossa ha comunicato di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Filì.

Il difensore, nato a Licata il 4 novembre 2002, vestirà la maglia biancoscudata con la formula del prestito secco annuale dall’Empoli. Ritorno in Sicilia per il possente centrale di 191 centimetri che andrà a rafforzare la retroguardia di mister Auteri. Cresciuto nelle giovanili del

Trapani, è stato acquistato dal Milan prima del passaggio in Toscana. Nella scorsa stagione ha collezionato dieci presenze complessive: otto nel campionato Primavera e due nella Coppa di categoria trovando anche la via della rete nel match contro il Pescara.

