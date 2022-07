Messina, novità nel settore giovanile. Coppola nuovo responsabile

Novità anche per quanto riguarda il settore giovanile in casa Acr Messina. Sfumato definitivamente la possibilità di accordo con il Camaro, la società neroverde dunque andrà avanti autonomamente. Il vivaio della società biancoscudata dovrebbe invece essere affidato all'ex capitano Carmine Coppola, che si occuperà di porre le basi anche future del club, dopo la stagione targata Fair Play.

Tra i tecnici altri ex potrebbero ritrovare spazio. Si tratta di Gaetano Di Maria, dopo la lunga parentesi recente con il Gescal e tante esperienze alle spalle, e Alessandro Parisi. Quest'ultimo dovrebbe così lasciare il ruolo di team manager che, in attesa di ufficializzazione, sarà affidato a Ciccio Alessandro. Da capire a chi andrà Primavera 4 e Under 17 nazionale. Francesco Mangano è destinato alla panchina dell'Under 15 regionale.

Nello staff dirigenziale entra anche l'ex Fc e Messana, Rosario Sorrenti, principalmente con ruoli organizzativi e di segretaria. Attese le comunicazioni ufficiali.

