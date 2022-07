Fair Play Messina, tre giorni in campo con la Juventus Academy

Tre giorni sul campo con la Juventus Academy per i giovani calciatori della Fair Play che, da oggi a mercoledì, saranno impegnati nel corso di perfezionamento in “bianconero”: da questa mattina, infatti, i ragazzi, classe 2009 e 2010, sono sul sintetico dello “Scirea” di Santa Lucia del Mela: prevista una doppia seduta di allenamento, una mattutina e l'altra pomeridiana, con in mezzo break e attività ludiche. La conclusione alle ore 18.30 per poi ripartire domani alle 9.30. L'appuntamento organizzata dalla società messinese si concluderà mercoledì 20 con un'altra giornata in campo.

Sempre domani, invece, è prevista la conferenza stampa dell'evento, alle ore 18.30 e moderata dalla giornalista di Gazzetta del Sud, Katia Trifirò, nella sala consiliare del Comune di Santa Lucia del Mela (partner), alla presenza dei tecnici Juventus, Fabio Cucciniello e Silvio Gonella, del presidente e del direttore tecnico della Fair Play, Guido Pecora e Domenico Chiofalo, e dell’assessore allo Sport del centro tirrenico, Benedetto Merulla. Nell’occasione saranno anche consegnati dei gadget bianconeri.

"Siamo orgogliosi di questo primo impegno ufficiale accanto ai colori bianconeri, sentiamo forte la spinta della passione e le motivazioni di un percorso di crescita che non è proprio solo di Fair Play ma di tutti i ragazzi e delle loro famiglie che credono nella qualità delle nostre attività. Ringraziamo i tecnici Fair Play e tutti coloro che hanno reso possibile questo evento di formazione”, ha dichiarato il presidente Guido Pecora, al lavoro per continuare e migliorare il percorso avviato con la sua società: “In cantiere ci sono molte altre novità che saranno presentate prossimamente. La struttura sta crescendo e migliorando sempre più, con lavoro e determinazione, per evolversi così come richiede una responsabilità importante quale essere punto di riferimento Juve in Sicilia".

© Riproduzione riservata