L'Acr Messina ha reso noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antony Angileri. Il difensore, nato ad Alcamo il 27 marzo 2001 e già in maglia giallorossa nella seconda parte dello scorso campionato, si lega al Messina per un anno con opzione per il successivo. Il giocatore si aggregherà alla squadra nel ritiro di Cascia.

