Messina: Pitino confermato ds, Auteri già in città per la firma

Fumata bianca, la prima relativa alla definizione delle caselle tecniche verso la prossima stagione. Il Messina ha ufficializzato la riconferma del ds Marcello Pitino. L’intesa, sulla quale si lavorava ormai da diversi giorni, è stata definitivamente raggiunta nel pomeriggio di ieri dopo un incontro con il presidente Pietro Sciotto che ha portato alla firma. «La società intende dare continuità all’ottimo impegno che il dirigente ha svolto negli ultimi mesi, caratterizzati da un grande lavoro di unione tra gruppo squadra, dirigenza e proprietà che ha portato alla permanenza nel campionato di serie C», si legge nella nota diffusa dal club.

Oggi sarà invece il giorno di Gaetano Auteri. L’allenatore è già in città e anche con lui è stato trovato l’accordo per la prossima stagione, sulla base di un contratto annuale con opzione per il successivo. Per l’esperto trainer di Floridia una sfida per dimostrare di avere ancora tanto da dare dopo le recenti esperienze con più ombre che luci, in una piazza che sta cercando di ripartire da un progetto lungimirante. Per quanto riguarda lo staff, resteranno Daniele Cinelli come vice e Marco Onorati come preparatore dei portieri, mentre la parte atletica potrebbe essere affidata a una nuova figura.

L’annuncio di Auteri arriverà questa mattina, mentre la presentazione (di Pitino e del mister, con annesso lancio di campagna abbonamenti) dovrebbe tenersi con tutta probabilità venerdì. Poi si inizierà a valutare gli aspetti logistici in vista del ritiro ma anche a ragionare sulle scelte in chiave mercato. Auteri ama il 3-4-3 ma potrebbe anche adattarlo a un 4-3-3 dando continuità alle scelte maturate lo scorso anno. Si vedrà.

© Riproduzione riservata