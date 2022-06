Monforte e Torregrotta, arriva Javier Zanetti per presentare lo stage estivo per giovani calciatori

Javier Zanetti, dirigente sportivo ed ex calciatore argentino, di ruolo difensore o centrocampista, vicepresidente dell'Inter con cui da capitano vinse, tra le altre cose, una Champions League, sarà domani alla “Telerana” di Monforte Marina, dove presenterà lo stage estivo del Centro formazione calcistico di J. Zanetti "Leoni di Potrero", in programma dal 11 al 16 luglio nel campo sportivo di Torregrotta. Un evento che vedrà la partecipazione di un consistente numero di giovani provenienti dai comuni limitrofi, oltre che da Torregrotta, testimonianza dell'impegno messo in campo dall'Asd Torregrotta 1973. L'evento è stato organizzato dall'associazione e dall'intermediario sportivo Leo Saija, grazie al supporto di alcuni sponsor. Il programma di domani si svolgerà così: alle 18, nei locali della Telarana di Monforte Marina, conferenza stampa con Zanetti alla presenza dei giovani che a luglio saranno coinvolti nello stage e di alcuni giornalisti e autorità. In serata, l'ex campione dell'Inter incontrerà sponsor e tifosi, in occasione di una cena privata al “Redebora” di Scala Torregrotta.

