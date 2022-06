Il Messina si iscriverà al campionato di Serie C: l'ufficialità dopo le 17

Il Messina si iscriverà al prossimo campionato di Serie C. La proprietà dopo una lunga riflessione ha deciso di salvaguardare il patrimonio del professionismo, sperando in una risposta stavolta completa ed efficace della città (istituzioni, imprenditoria e tifosi) dopo il lungo giro di orizzonti delle ultime settimane. Sarebbe stata prodotta questa mattina la fideiussione da 350mila euro da allegare alla tassa d'iscrizione, garanzia che si aggiunge a quella di eguale entità ancora in essere che sta a copertura delle spese ancora da liquidare relative alla scorsa stagione. L'ufficialità dell'invio della pec a completamento della domanda si avrà solo dopo le 17, ma tutto lascia presagire una fumata bianca. Nel caso, come sembra, che si vada avanti, potrebbero emergere delle novità sulla prosecuzione del progetto già dalle prime dichiarazioni relative alla scelta assunta.

