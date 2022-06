Salta Inter-Monaco a Messina, la sfida si giocherà a Basilea

E' durata meno di 24 ore l'ipotesi che l'amichevole Inter-Monaco si giocasse allo stadio "Franco Scoglio" di Messina il 16 luglio. Con il passare delle ore, infatti, quello che sembrava un evento certo si è trasformato in una remota possibilità per poi essere archiviato nel capitolo "vorrei ma non posso". Insormontabili alcuni problemi riguardanti il terreno di gioco e soprattutto la videosorveglianza che manca in alcuni settori dello stadio.

A oggi a Palazzo Zanca c'era la richiesta della società privata Rapisarda Management arrivata il 28 aprile a cui il commissario straordinario Leonardo Santoro aveva risposto il 24 maggio con una nota in cui scriveva: "Mi pregio riscontrare la sua nota del 28 aprile - scrive Santoro - manifestando la piena disponibilità di questa Amministrazione straordinaria ad accogliere l'evento proposto e, nelle date che verranno ritenute più idonee nell'ambito delle due finestre temporali 12-16 luglio o 4-8 agosto. Si rimane in attesa di cortese cenno delle date". Ma quel cenno non è mai arrivato, almeno ufficialmente, nonostante le interlocuzioni informali. E oggi, invece, sono arrivate da parte dell'Inter le date ufficiali delle amichevoli. E il 16 luglio c'è realmente Inter-Monaco, ma si giocherà a Basile e non a Messina. "Non è stato messo nero su bianco e la risposta non è mai arrivata - sottolinea il vicesindaco Francesco Gallo - La possibilità nei mesi estivi di ospitare partite amichevoli di squadre di grande richiamo è certamente una buona idea e c'è tutta la nostra disponibilità, ma dobbiamo capire fino a che punto si possa realizzare già da quest’anno”.

© Riproduzione riservata