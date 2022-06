Messina tra le 4 sedi del primo "Campus nazionale paralimpico"

Mercoledì 22 giugno, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, alle ore 10.30 sarà presentato il 1° “Campus Nazionale Paralimpico”.

Il progetto nasce dall’iniziativa del Comitato Italiano Paralimpico con l’obiettivo di avvicinare allo sport sempre più bambine e bambini, ragazze e ragazzi con disabilità del nostro Paese. La manifestazione, alla sua prima edizione, è rivolta infatti ai giovani con disabilità fisiche, intellettive e sensoriali compresi nella fascia di età 6-25 anni alla prima esperienza nel mondo dello sport.

Quattro le città italiane coinvolte, da nord a sud: Lignano Sabbiadoro (centro Bella Italia), Roma (Centro di Preparazione Paralimpica), Bari (Centro Sportivo CUS) e Messina (Centro Sportivo CUS).

I partecipanti, grazie al supporto delle Federazioni Sportive Paralimpiche e delle Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, potranno cimentarsi in tante discipline, per un’offerta complessiva che ammonta a 21 specialità, suddivise in base alla location prescelta e al tipo di disabilità: atletica, baseball per non vedenti, basket in carrozzina, boccia paralimpica, bocce, calcio a 5 e calcio a 5 non vedenti, calcio a 7, canoa-kajak, canottaggio, canottaggio non vedenti, ciclismo, handbike, scherma, scherma non vedenti, showdown, sitting volley, tennistavolo, tiro con l’arco, tiro con l’arco per non vedenti e wheelchair tennis.

Alla conferenza stampa parteciperanno:

Federico Basile​ - Sindaco di Messina

Luca Pancalli​ - Presidente Nazionale CIP

Daniele Bruschetta​ - Delegato del Rettore alle attività sportive - Università di Messina

Ferdinando Mascanzoni​ - Responsabile Nazionale Avviamento del CIP

Francesco Gallo​ - Assessore allo sport – Comune di Messina

Giancarlo Quattrone​ - ASP Messina

Fiammetta Conforto​ - Delegato del Rettore Servizi disabilità/DSA – Università di Messina

Silvia Bosurgi​ - Presidente SSD UNIME Sport

